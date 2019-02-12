Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні з 00.00 до 18.00 бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військ, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, противник чотири рази обстріляв позиції наших військ, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту Широкине з мінометів калібру 120 мм.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наших захисників із: мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту хутір Вільний; ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Травневе; протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 – у районі населеного пункту Богуславське", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються, зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, 11 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 8 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.