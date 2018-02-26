Боевики четыре раза обстреляли силы АТО, ранены трое военных - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили 4 обстрела позиций украинских военных, в результате чего три бойца получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Соблюдения режима прекращения огня и в подальшем нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям... Всего с начала суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов. В результате вражеского огня ранения получили три военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на донецком направлении, на приморском участке обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120 мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия.
Напомним, за прошедшие сутки боевики провели 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ. В результате вражеского огня погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.