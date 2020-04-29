Боевики четыре случае обстреляли позиции ОС: ранены бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
“С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников”, — сказал представитель Минобороны.
В частности, на Донецком направлении, с 5:45 по 6:15 оккупанты совершили обстрел украинских позиций неподалеку Верхнеторецкого, при этом используя станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Также из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.
На Луганском направлении, российские оккупационные войска применяли минометы калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехового. В общем, противник выпустил 9 мин на этом направлении.
“По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Воин был доставлен в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, — сообщил Шаравара.
Напомним, 28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного защитника.