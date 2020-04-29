Бойовики чотири разі обстріляли позиції ОС: поранено бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднанних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників”, — сказав речник Міноборони.
Зокрема, на Донецькому напрямку, з 05:45 по 6:15 окупанти здійснили обстріл українських позицій неподалік Верхньоторецького, при цьому використовуючи станкові протитанкові гранатомети, зенітну установку ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети. Також зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників в районі Новомихайлівки.
На Луганському напрямку, російські окупаційні війська застосовували міномети калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового. Загалом, противник випустив 9 мін на цьому напрямку.
“За наявною інформацією, з початку цієї доби, внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний”, — повідомив Шаравара.
Нагадаємо, 28 квітня збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 17 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного захисника.