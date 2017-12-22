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Боевики били по украинским позициям из тяжелой артиллерии, БМП и танков - штаб АТО

Киев • УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в частности били из тяжелой артиллерии, минометов, БМП и танков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

Боевики били по украинским позициям из тяжелой артиллерии, БМП и танков - штаб АТО

“Всего с полуночи российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника”, — говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в штабе, на луганском направлении противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО со 120-мм минометов, вооружения БМП и танка на подступах к Зайцевому.

“На донецком направлении было горячее. Так, в районе Песков в течение первой половины суток зафиксировано неоднократные обстрелы захватчиками из минометов калибра 120 мм и танков. Российские наемники выпустили возле этого прифронтового села более 70 боеприпасов. Также значительная огневая напряженность на этом направлении наблюдалась на Приазовье. Здесь оккупанты применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы вокруг Лебединского и Водяного”, - отметили в пресс-центре штаба.

Кроме того, отмечается, что неспокойно было возле Авдеевки и Каменки, где российские наемники вели огонь из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

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