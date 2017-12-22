Боевики били по украинским позициям из тяжелой артиллерии, БМП и танков - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 11 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в частности били из тяжелой артиллерии, минометов, БМП и танков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
“Всего с полуночи российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника”, — говорится в сообщении.
В частности, как сообщили в штабе, на луганском направлении противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО со 120-мм минометов, вооружения БМП и танка на подступах к Зайцевому.
“На донецком направлении было горячее. Так, в районе Песков в течение первой половины суток зафиксировано неоднократные обстрелы захватчиками из минометов калибра 120 мм и танков. Российские наемники выпустили возле этого прифронтового села более 70 боеприпасов. Также значительная огневая напряженность на этом направлении наблюдалась на Приазовье. Здесь оккупанты применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы вокруг Лебединского и Водяного”, - отметили в пресс-центре штаба.
Кроме того, отмечается, что неспокойно было возле Авдеевки и Каменки, где российские наемники вели огонь из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.