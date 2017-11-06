Боевики били с минометов возле Крымского, а из пулеметов - возле Водяного

Как сообщили в пресс-центре, по сравнению с прошлыми сутками, с полуночи, в районе проведения АТО количество обстрелов наших опорных пунктов со стороны боевиков несколько уменьшилась. В то же время враг полностью не прекратил применять запрещенное вооружение.

“... на Луганском направлении оккупанты били из 82-миллиметровых минометов по защитникам Крымского. А с вооружения БМП противник вел огонь по окрестностям Луганского. Кроме того, под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО неподалеку Майского.

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На Приморском направлении пророссийские наемники около полудня обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов у Водяного”, - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-центра, с начала суток незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины. Украинские бойцы трижды огнем с пехотного вооружения вынуждали врага к миру. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.