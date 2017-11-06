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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 95427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Боевики били с минометов возле Крымского, а из пулеметов - возле Водяного

Боевики били с минометов возле Крымского, а из пулеметов - возле Водяного

Киев  •  УНН

 • 9075 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины. Боевики били с минометов у Крымского, а из пулеметов - у Водяного, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра АТО.

Как сообщили в пресс-центре, по сравнению с прошлыми сутками, с полуночи, в районе проведения АТО количество обстрелов наших опорных пунктов со стороны боевиков несколько уменьшилась. В то же время враг полностью не прекратил применять запрещенное вооружение.

“... на Луганском направлении оккупанты били из 82-миллиметровых минометов по защитникам Крымского. А с вооружения БМП противник вел огонь по окрестностям Луганского. Кроме того, под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО неподалеку Майского.

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На Приморском направлении пророссийские наемники около полудня обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов у Водяного”, - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-центра, с начала суток незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины. Украинские бойцы трижды огнем с пехотного вооружения вынуждали врага к миру. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

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