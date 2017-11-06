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Бойовики били із мінометів біля Кримського, а із кулеметів – біля Водяного

Бойовики били із мінометів біля Кримського, а із кулеметів – біля Водяного

Київ • УНН

 • 9081 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші. Бойовики били із мінометів біля Кримського, а із кулеметів – біля Водяного, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру АТО.

Як повідомили у прес-центрі, у порівнянні з минулою добою, з опівночі, у районі проведення АТО кількість обстрілів наших опорних пунктів із боку бойовиків дещо зменшилась. Водночас ворог повністю не припинив застосовувати заборонене озброєння.

“... на Луганському напрямку окупанти били з 82-міліметрових мінометів по оборонцях Кримського. А із озброєння БМП противник вів вогонь по околицях Луганського. Крім того, під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Травневого.

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На Приморському напрямку проросійські найманці близько опівдня обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів біля Водяного”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними прес-центру, від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші. Українські бійці тричі вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає.

Українські Національні Новини

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