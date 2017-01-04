Боевики 20 раз с начала года травмировали себя, уклоняясь от участия в боевых действиях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С начала 2017 года в подразделениях сил российских войск зафиксировано 20 случаев преднамеренных травм военными, для того, чтобы не участвовать в боевых действиях. Об этом сегодня сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По сообщению военной разведки, в рядах бандформирований сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Только в новом 2017 году в подразделениях сил оккупанта отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела боевиками с целью уклонения от участия в боевых действиях", - сообщил А.Мотузяник.
Напомним, военнообязанные под разными предлогами уклоняются от мобилизационных мероприятий в Ставропольском крае РФ из-за нежелания участвовать в боевых действиях на Донбассе.