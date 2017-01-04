Боевики 20 раз с начала года травмировали себя, уклоняясь от участия в боевых действиях

КИЕВ. 4 января. УНН. С начала 2017 года в подразделениях сил российских войск зафиксировано 20 случаев преднамеренных травм военными, для того, чтобы не участвовать в боевых действиях. Об этом сегодня сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.