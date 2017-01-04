Бойовики 20 разів з початку року травмували себе, ухиляючись від участі в бойових діях

КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку 2017 року у підрозділах сил російських військ зафіксовано 20 випадків умисних травмувань військовими, для того, щоб не брати участь в бойових діях. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.