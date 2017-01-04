Бойовики 20 разів з початку року травмували себе, ухиляючись від участі в бойових діях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку 2017 року у підрозділах сил російських військ зафіксовано 20 випадків умисних травмувань військовими, для того, щоб не брати участь в бойових діях. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За повідомленням військової розвідки, у лавах бандформувань зберігається тенденція до зниження рівня морально-психологічного стану особового складу, що пов’язано з незадовільними умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням. Лише у новому 2017 році у підрозділах сил окупанта відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних ушкоджень частин тіла бойовиками з метою ухилення від участі в бойових діях", - повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, військовозобов'язані під різними приводами втікають від мобілізаційних заходів у Ставропольському краї РФ через небажання брати участь у бойових діях на Донбасі.