Боевики 17 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17351 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31816 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38763 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37919 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100475 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98126 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124996 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Боевики 17 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб

Боевики 17 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб

Киев  •  УНН

 • 14550 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины по вооружению запрещенного минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Прошли сутки отличилась осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении. Еще в светлой время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. В общем, по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов русские наемники выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстрелян подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановка и Новоалександровки.

В общем, за прошедшие сутки, оккупанты 17 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб.

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