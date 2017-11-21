Бойовики 17 разів порушили перемир’я, один український військовий загинув

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії розмежування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України з озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Приазов’ї, що на Донецькому напрямку. Ще за світлої пори доби ворог неодноразово вів вогонь з мінометів різних типів та піхотного озброєння по оборонцях Водяного, Павлополя і Чермалика. Із настанням сутінок противник обстріляв із міномету калібру 120-мм захисників Талаківки. Загалом, по оборонних укріпленнях цих чотирьох населених пунктів російські найманці випустили майже 100 мін різних типів. Також з мінометів 82-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку впродовж доби проросійські незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь у районі Новгородського, з озброєння БМП - біля Луганського, а з великокаліберних кулеметів - неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.

Загалом, за минулу добу, окупанти 17 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника.

У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО загинув.

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