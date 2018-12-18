Боевик приговорен к 10 годам за операцию на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Боевика, который воевал против ВСУ на Светлодарской дуге, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Приговором Константиновского горрайонного суда Донецкой области признан виновным и осужден 35-летний дважды судимый житель г. Енакиево, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины”, - говорится в сообщении.
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Публичным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, доказано, что с октября 2016 по май 2018 года мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании террористической организации “ЛНР” — 3-м мотострелковом батальоне 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой “Народной милиции” 2-го армейского корпуса “ЛНР” в г. Дебальцево, в должности оператора ПТУР и, в частности, нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги.
Будучи обеспеченным военной формой со знаками различия “ЛНР”, бронежилетом российского производства, шлемом и автоматом Калашникова, злоумышленник непосредственно принимал участие в боевых столкновениях с военнослужащими ВСУ, пока его преступную деятельность не прекратили в ходе контртеррористических мероприятий на линии разграничения, у смт.Луганское Бахмутского района, сотрудники СБУ совместно с военнослужащими.
Суд признал доводы прокуратуры исчерпывающими и обоснованными и приговорил боевика “ЛНР” к 10 годам заключения с конфискацией имущества.
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Напомним, 12 декабря был пожизненно осужден боевик, который штурмовал Саур-Могилу.
Бои на Светлодарской дуге — эпизод войны на востоке Украины южнее города Светлодарск Донецкой области с 2016 по 2018 год. Всего с 18 по 23 декабря во время боевых действий на Светлодарской дуге погибли 9 украинских военных, 35 ранены, 17 контужены, и 11 травмированы. Потери боевиков — 42 убитыми и 30 ранеными.