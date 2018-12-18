Бойовика засуджено до 10 років за операцію на Світлодарській дузі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Бойовика, який воював проти ЗСУ на Світлодарській дузі, засуджено до 10 років за ґратами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Вироком Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області визнано винним та засуджено 35-річного двічі судимого мешканця м. Єнакієво, який скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України”, — йдеться у повідомленні.
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Публічним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області, доведено, що з жовтня 2016 по травень 2018 року чоловік проходив службу у незаконному збройному формуванні терористичної організації “ЛНР” — 3-му мотострілковому батальйоні 7-ї окремої мотострілкової бригади так званої “Народної міліції” 2-го армійського корпусу “ЛНР” у м. Дебальцеве, на посаді оператора ПТКР та, зокрема, ніс бойове чергування в районі Світлодарської дуги.
Будучи забезпеченим військовою формою зі знаками розрізнення “ЛНР”, бронежилетом російського виробництва, шоломом та автоматом Калашникова, зловмисник безпосередньо приймав участь у бойових зіткненнях з військовослужбовцями ЗСУ, доки його злочинну діяльність не припинили у ході контртерористичних заходів на лінії розмежування, біля смт.Луганське Бахмутського району, співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями.
Суд визнав доводи прокуратури вичерпними і обґрунтованими та засудив бойовика “ЛНР” до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, 12 грудня було довічно засуджено бойовика, який штурмував Савур-Могилу.
Бої на Світлодарській дузі — епізод війни на сході України на південь від міста Світлодарськ Донецької області з 2016 по 2018 рік. Всього з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 9 українських військових, 35 поранені, 17 контужені, та 11 травмовані. Втрати бойовиків - 42 убитими і 30 пораненими.