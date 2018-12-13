Довічно засуджено бойовика, який штурмував Савур-Могилу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Громадянина РФ — куратора диверсійно-розвідувальних груп “ДНР” заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Колегія суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя заочно винесла обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 (участь у створенні терористичної групи чи терористичної організації) КК України стосовно громадянина Російської Федерації, який співпрацював з терористичною організацією „ДНР“”, — йдеться у повідомленні.
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У ході судового розгляду встановлено, що у період з травня 2014 по лютий 2017 року уродженець Донецької області, громадянин РФ, маючи вищу військову освіту, досвід проходження служби в прикордонних військах РФ та податковій поліції РФї на посаді головного спеціаліста з розробки та проведення оперативних і бойових заходів, брав участь у терористичній організації “ДНР”.
При цьому, у 2014 році обвинувачений виступав куратором однієї з терористичних груп вказаної терористичної організації, що діяли на території м. Маріуполя Донецької області, передаючи завдання щодо проведення розвідувально-диверсійної діяльності на території міста та надалі здійснював передачу отриманої інформації керівництву “батальйона “Восток” терористичної організації “ДНР”.
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Також росіянин керував навчанням диверсійно-розвідувальній роботі в умовах міста групою громадян України на території Кадамівського полігону ЗС РФ у Ростовській області та надав їм для спілкування на цивільних частотах 10 радіостанцій, що дало змогу останнім за його вказівками здійснювати розвідку та диверсійно-терористичні заходи на території м. Маріуполя.
Після затримання частини терористів діяльність вказаних груп припинена співробітниками Управління СБ України в Донецькій області.
Крім того, обвинувачений брав участь у збройному опорі українським захисникам під час захоплення терористами стратегічно важливого об’єкту — кургану “Савур-Могила”, а також обіймав посаду начальника одного з департаментів “Совета безопасности ДНР” та радника з питань керівництва так званими “внутренними войсками МВД ДНР”.
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Суд, визнавши доводи публічного обвинувачення цілком виваженими та обґрунтованими, призначив громадянину РФ заочне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, майор запасу ЗСУ отримав 14 років тюрми за шпигунство на користь Росії.
Меморіальний комплекс “Савур-Могила”, який знаходиться у Шахтарському районі Донецької області, звели у 1967 році на кургані для увічнення пам’яті загиблих під час запеклих боїв у 1943 році. Влітку 2014 року на кургані Савур-Могила йшли жорстокі бої між Збройними силами України та проросійськими бойовиками.
7 серпня 2014 року, група під командуванням генерала Ігоря Гордійчука та добровольців “Правого сектору” взяли під контроль Савур-Могилу. Оборонці утримували висоту протягом місяця у повному оточенні, без води і боєприпасів, під шквальним вогнем російської артилерії.