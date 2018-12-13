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Пожизненно осудили боевика, который штурмовал Саур-Могилу

Киев • УНН

 • 14842 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Гражданина РФ — куратора диверсионно-разведывательных групп “ДНР” заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Пожизненно осудили боевика, который штурмовал Саур-Могилу

“Коллегия судей Октябрьского районного суда г. Мариуполь заочно вынесла обвинительный приговор в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в создании террористической группы или террористической организации) УК Украины в отношении гражданина Российской Федерации, который сотрудничал с террористической организацией ”ДНР"“, - говорится в сообщении.

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В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с мая 2014 года по февраль 2017 года уроженец Донецкой области, гражданин РФ, имея высшее военное образование, опыт прохождения службы в пограничных войсках РФ и налоговой полиции РФ в должности главного специалиста по разработке и проведению оперативных и боевых мероприятий, участвовал в террористической организации „ДНР“.

При этом, в 2014 году обвиняемый выступал куратором одной из террористических групп указанной террористической организации, действовавших на территории г.Мариуполя Донецкой области, передавая задачи по проведению разведывательно-диверсионной деятельности на территории города и в дальнейшем осуществлял передачу полученной информации руководству „батальона “Восток” террористической организации “ДНР”.

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Также россиянин руководил обучением диверсионно-разведывательной работе в условиях города группой граждан Украины на территории Кадамовского полигона ВС РФ в Ростовской области и предоставил им для общения на гражданских частотах 10 радиостанций, что позволило последним по его указаниям осуществлять разведку и диверсионно-террористические мероприятия на территории г. Мариуполь.

После задержания части террористов деятельность указанных групп пресечена сотрудниками Управления СБ Украины в Донецкой области.

Кроме того, обвиняемый участвовал в вооруженном сопротивлении украинским защитникам во время захвата террористами стратегически важного объекта — кургана “Саур-Могила”, а также занимал должность начальника одного из департаментов “Совета безопасности ДНР” и советника по вопросам руководства так называемыми “внутренними войсками МВД ДНР”.

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Суд, признав доводы публичного обвинения вполне взвешенными и обоснованными, назначил гражданину РФ заочное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, майор запаса ВСУ получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.

Мемориальный комплекс “Саур-Могила”, который находится в Шахтерском районе Донецкой области, возвели в 1967 году на кургане для увековечения памяти погибших во время ожесточенных боев в 1943 году. Летом 2014 года на кургане Саур-Могила шли жестокие бои между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.

7 августа 2014 года, группа под командованием генерала Игоря Гордийчука и добровольцев “Правого сектора” взяли под контроль Саур-Могилу. Защитники удерживали высоту в течение месяца в полном окружении, без воды и боеприпасов, под шквальным огнем российской артиллерии.

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