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"Народного міліціонера ЛНР" засудили до 10 років за ґратами

"Народного міліціонера ЛНР" засудили до 10 років за ґратами

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Суд у Львові заочно засудив бойовика "ЛНР", який був учасником "Народної міліції ЛНР", до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає УНН.

Так, громадянин України підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

"У ході спеціального досудового розслідування, яке здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що фігурант упродовж 2014-2017 років брав участь у діяльності терористичній організації "ЛНР", а саме – другого армійського корпусу так званої "Народної міліції ЛНР", незаконна діяльність якої досі призводить до загибелі військовослужбовців, мирного населення, ураження об’єктів життєзабезпечення на території Луганської області, а також інших тяжких наслідків", – повідомили в обласній прокуратурі.

Вчора Галицький райсуд Львова визнав чоловіка винним і засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Наразі обвинувачений перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території, тому його засуджено заочно.

Нагадаємо, до трьох років позбавлення волі засудили бойовика "Оплоту".

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