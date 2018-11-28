"Народного міліціонера ЛНР" засудили до 10 років за ґратами

Так, громадянин України підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто участь у терористичній організації.

"У ході спеціального досудового розслідування, яке здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що фігурант упродовж 2014-2017 років брав участь у діяльності терористичній організації "ЛНР", а саме – другого армійського корпусу так званої "Народної міліції ЛНР", незаконна діяльність якої досі призводить до загибелі військовослужбовців, мирного населення, ураження об’єктів життєзабезпечення на території Луганської області, а також інших тяжких наслідків", – повідомили в обласній прокуратурі.

Вчора Галицький райсуд Львова визнав чоловіка винним і засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Наразі обвинувачений перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території, тому його засуджено заочно.

Нагадаємо, до трьох років позбавлення волі засудили бойовика "Оплоту".