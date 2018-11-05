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Бойовика "Оплоту" засудили до трьох років в'язниці

Бойовика "Оплоту" засудили до трьох років в'язниці

Київ • УНН

 • 11532 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Токмацький районний суд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що двадцятидворічний уродженець Донецької області у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні "Оплот", – йдеться в повідомленні.

Засудженого затримали у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області. Туди він приїхав відвідати родичів.

"Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили", – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, бойовика "ЛНР" заочно засудили до 13 років позбавлення волі. 

Українські Національні Новини

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