Бойовика "Оплоту" засудили до трьох років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Токмацький районний суд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що двадцятидворічний уродженець Донецької області у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні "Оплот", – йдеться в повідомленні.
Засудженого затримали у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області. Туди він приїхав відвідати родичів.
"Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили", – зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, бойовика "ЛНР" заочно засудили до 13 років позбавлення волі.