Боевика "Оплота" приговорили к трем годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Cлужбы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что двадцатидвухлетний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке "Оплот", – говорится в сообщении.
Осужденного задержали в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области. Туда он приехал навестить родственников.
"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", – отметили в спецслужбе.
Напомним, боевика "ЛНР" заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.