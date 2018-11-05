Боевика "Оплота" приговорили к трем годам тюрьмы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108292 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116209 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154598 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147899 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138146 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129006 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173725 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118140 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141689 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевика "Оплота" приговорили к трем годам тюрьмы

Боевика "Оплота" приговорили к трем годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Cлужбы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что двадцатидвухлетний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке "Оплот", – говорится в сообщении.

Осужденного задержали в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области. Туда он приехал навестить родственников.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", – отметили в спецслужбе.

Напомним, боевика "ЛНР" заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. 

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