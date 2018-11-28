"Народного милиционера ЛНР" приговорили к 10 годам за решеткой
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Суд во Львове заочно приговорил боевика "ЛНР", который был участником "Народной милиции ЛНР", до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает УНН.
Так, гражданин Украины подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.
"В ходе специального досудебного расследования, которое проводили следователи Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, установлено, что фигурант в течение 2014-2017 годов участвовал в деятельности террористической организации "ЛНР", а именно – второго армейского корпуса так называемой "Народной милиции ЛНР", незаконная деятельность которой до сих пор приводит к гибели военнослужащих, мирного населения, поражению объектов жизнеобеспечения на территории Луганской области, а также другим тяжелым последствиям", – сообщили в областной прокуратуре.
Вчера Галицкий райсуд Львова признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Сейчас обвиняемый находится на временно неподконтрольной Украине территории, поэтому он осужден заочно.
Напомним, до трех лет лишения свободы осудили боевика "Оплота".