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"Народного милиционера ЛНР" приговорили к 10 годам за решеткой

"Народного милиционера ЛНР" приговорили к 10 годам за решеткой

Киев  •  УНН

 • 12943 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Суд во Львове заочно приговорил боевика "ЛНР", который был участником "Народной милиции ЛНР", до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает УНН.

Так, гражданин Украины подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

"В ходе специального досудебного расследования, которое проводили следователи Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, установлено, что фигурант в течение 2014-2017 годов участвовал в деятельности террористической организации "ЛНР", а именно – второго армейского корпуса так называемой "Народной милиции ЛНР", незаконная деятельность которой до сих пор приводит к гибели военнослужащих, мирного населения, поражению объектов жизнеобеспечения на территории Луганской области, а также другим тяжелым последствиям", – сообщили в областной прокуратуре.

Вчера Галицкий райсуд Львова признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Сейчас обвиняемый находится на временно неподконтрольной Украине территории, поэтому он осужден заочно.

Напомним, до трех лет лишения свободы осудили боевика "Оплота".

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