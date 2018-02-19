Боевика "Оплота" задержали в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Боевика "Оплота" задержали в Донецкой области. Оперативниками пограничной службы Украины была получена информация об участии лица в составе вооруженных формирований так называемой "ДНР", передает корреспондент УНН.
"Гражданин 1991 года рождения проживал в Волновахском районе. В течение 2017 года проходил военную службу в подразделении боевиков "Оплот" в должности стрелка на одном из блокпостов на окраине Докучаевска", - сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
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В действиях мужчины усматриваются признаки преступной деятельности, а именно за участие в незаконных вооруженных формированиях. Сейчас он передан представителям Национальной полиции.