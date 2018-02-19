Бойовика “Оплоту” затримали на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Бойовика “Оплоту” затримали на Донеччині. Оперативниками прикорднної служби України було отримано інформацію стосовно участі особи в складі збройних формувань так званної “ДНР”, передає кореспондент УНН.
“Громадянин 1991 року народження проживав у Волноваському районі. Протягом 2017 року проходив військову службу в підрозділі бойовиків „Оплот“ на посаді стрільця на одному з блокпостів на околиці Докучаєвська” — повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
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У діях чоловіка вбачаються ознаки злочинної діяльності, а саме за участь у незаконних збройних формуваннях. Наразі його передано представникам Національної поліції.