Боевика "ДНР" задержали в Торецке

Установлено, что 30-летний житель оккупированной Макеевки находился в рядах боевиков с января 2015 года по март 2015 года. Мужчина пошел к террористам с целью обогащения. Так, преступник приехал в военкомат в Макеевке, где его назначили на должность разведчика в батальон "Хан". Тренировки проходили под командованием гражданина РФ, кадрового военнослужащего с позывным "Хан" - откуда и название бандформирования.

В составе своего подразделения боевик участвовал в боевых действиях в с. Логвиново и с. Нижнее Лозовое Бахмутского района. В конце февраля 2015 года, находясь в городе Углегорск после жестоких боев и захвата Дебальцево, он решил покинуть ряды террористов. Причина банальна - низкий уровень оплаты для "пушечного мяса". За все время службы ему заплатили всего 125 долларов США. Сдав оружие и амуницию, мужчина уехал в родную Макеевку.

Правоохранители открыли в отношении мужчины уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.