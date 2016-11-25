Бойовика “ДНР” затримали у Торецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Торецьку Донецької області правоохоронці затримали бойовика “ДНР”, який брав участь у бойових діях в с.Логвинове та Нижнє Лозове Бахмутського району. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Встановлено, що 30-річний житель окупованої Макіївки перебував у лавах бойовиків з січня 2015 року по березень 2015 року. Чоловік пішов до терористів з метою збагачення. Так,злочинець приїхав до військкомату у Макіївці, де його призначили на посаду розвідника у знов сформований батальйон “Хан”. Тренування проходив під командуванням громадянина РФ, кадрового військовослужбовця з позивним “Хан” — звідки і назва бандформування.
В складі свого підрозділу бойовик брав участь у бойових діях у с. Логвинове та Нижнє Лозове Бахмутського району. Наприкінці лютого 2015 року, перебуваючи в місті Вуглегірськ після жорстоких боїв та захоплення Дебальцевого, він вирішив покинути лави терористів. Причина банальна — низький рівень оплати для “гарматного м’яса”. За весь час служби йому заплатили всього 125 доларів США. Здавши зброю та амуніцію, чоловік поїхав у рідну Макіївку.
Правоохоронці відкрили чоловіка кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.