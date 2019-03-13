Боевика "ДНР" осудили на 10 лет

Во время специального предварительного расследования, которое проводило УСБУ в Черновицкой области было установлено, что обвиняемый с 2014 года является членом террористической организации "Донецкая народная республика" и активно участвует в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В частности, обвиняемый, в составе пророссийской террористической группировки, принял участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов под Саур-Могилой Шахтерского района Донецкой области, вблизи Донецкого аэропорта, н.п. Ясиноватая, Дмитровка, Красный Партизан, Пески и г. Авдеевка Донецкой области.

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья.

Как сообщал УНН, два боевика добровольно сдались полиции в Бахмуте.