Бойовика "ДНР" засудили на 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Чернівецькій області 50-річного жителя Донеччини засудили до 10 років ув’язнення за участь в діяльності терористичної організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.
Під час спеціального досудового розслідування, яке проводило УСБУ у Чернівецькій області було встановлено, що обвинувачений з 2014 року є членом терористичної організації "Донецька народна республіка" та бере активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України.
Зокрема, обвинувачений, у складі проросійського терористичного угрупування, взяв участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та працівників правоохоронних органів під Савур-Могилою Шахтарського району Донецької області, поблизу Донецького аеропорту, н.п. Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски та м. Авдіївка Донецької області.
Шевченківський районний суд Чернівців засудив зловмисника до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла.
Як повідомляв УНН, два бойовики добровільно здались поліції у Бахмуті.