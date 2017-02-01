Боевик, захваченный в районе Авдеевской промзоны, дал показания - СБУ

По информации пресс-службы, террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. "ДНР".

"Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ вместе с другими правоохранительными структурами документирует преступления террористов против гражданского населения. Эти данные будут добавлены к большому пакету других злодеяний, за которые Российская Федерация будет отвечать в судах перед международным сообществом.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины сообщила о многочисленных нарушениях Минских договоренностей со стороны российских террористических войск , ведущих постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области.