Боевик, захваченный в районе Авдеевской промзоны, дал показания - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевик, захваченный силами антитеррористической операции, дал первые показания в рамках следственных действий. При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января он получил ранения и был покинут своими подельниками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. "ДНР".
"Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке", - сообщили в СБУ.
Напомним, СБУ вместе с другими правоохранительными структурами документирует преступления террористов против гражданского населения. Эти данные будут добавлены к большому пакету других злодеяний, за которые Российская Федерация будет отвечать в судах перед международным сообществом.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины сообщила о многочисленных нарушениях Минских договоренностей со стороны российских террористических войск , ведущих постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области.