Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав покази - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовик, захоплений силами антитерористичної операції, дав перші покази у рамках слідчих дій. При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня він отримав поранення та був покинутий своїми подільниками. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією прес-служби, терорист на прізвисько “Голова” у 2014 році приєднався до бандформування “Восток”, у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання т.зв. “ДНР”.
“Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових та інструкторів з бойової підготовки”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, СБУ разом з іншими правоохоронними структурами документує злочини терористів проти цивільного населення. Ці дані будуть додані до великого пакету інших злодіянь, за які Російська Федерація відповідатиме у судах перед міжнародною спільнотою.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України повідомила про численні порушення Мінських домовленостей з боку російських терористичних військ, що ведуть постійні обстріли з важкого озброєння у районі Авдіївки на Донеччині.