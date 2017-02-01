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Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав покази - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовик, захоплений силами антитерористичної операції, дав перші покази у рамках слідчих дій. При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня він отримав поранення та був покинутий своїми подільниками. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

За інформацією прес-служби, терорист на прізвисько “Голова” у 2014 році приєднався до бандформування “Восток”, у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання т.зв. “ДНР”.

“Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових та інструкторів з бойової підготовки”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ разом з іншими правоохоронними структурами документує злочини терористів проти цивільного населення. Ці дані будуть додані до великого пакету інших злодіянь, за які Російська Федерація відповідатиме у судах перед міжнародною спільнотою.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України повідомила про численні порушення Мінських домовленостей з боку російських терористичних військ, що ведуть постійні обстріли з важкого озброєння у районі Авдіївки на Донеччині.

Українські Національні Новини

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