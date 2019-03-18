Боевик на блокпосту бил ногой лежачего гражданского

"В 12:00 на блокпосту вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо (мужчины 40 лет), а затем нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Когда член вооруженных формирований отошел от него, по данным СММ, "к мужчине подошли два сотрудника бригады первой помощи и помогли ему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии".

В то же время на блокпосту к северу от моста в Станице Луганской команда СММ видела около 500 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и ориентировочно 800 человек в очереди на вход к ним.

Напомним, представитель Омбудсмена рассказал о задержании людей на территории ОРДЛО.