Бойовик на блокпості бив ногою лежачого цивільного

КИЇВ. 18 березня. УНН. Бойовик на блокпості у районі Станиці Луганської на Луганщині тричі вдарив чоловіка 40 років, а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той впав. Про це йдеться у черговому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на вечір 15 березня, передає УНН.