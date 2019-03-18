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Бойовик на блокпості бив ногою лежачого цивільного

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Бойовик на блокпості у районі Станиці Луганської на Луганщині тричі вдарив чоловіка 40 років, а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той впав. Про це йдеться у черговому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на вечір 15 березня, передає УНН.

Бойовик на блокпості бив ногою лежачого цивільного

"О 12:00 на блокпості збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років), а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лежав на землі", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Коли член збройних формувань відійшов від нього, за даними СММ, "до чоловіка підійшли два співробітники бригади першої допомоги і допомогли йому сісти на лаву в розташованому неподалік укритті".

Водночас на блокпості на північ від мосту у Станиці Луганській команда СММ бачила близько 500 осіб у черзі на вихід із підконтрольних урядові районів і орієнтовно 800 осіб у черзі на вхід до них.

Нагадаємо, представник Омбудсмена розповів про затримання людей на території ОРДЛО.

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