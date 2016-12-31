Боестолкновение между боевиками и силами АТО состоялось на луганском направлении - штаб

"Луганское направление. Главным событием вчерашнего дня там стало боестолкновение между силами АТО и противником, которое произошло в районе н.п. Новозвановка, возле Попасной. Там события развивались следующим образом: еще ночью, около двух часов, наши позиции были обстреляны. Затем две короткие провокации там произошли уже днем ​​после 16:00. Наконец-то, группа противника в составе до 15 боевиков пошла в атаку, при этом их прикрывал минометный огонь. Все это произошло около 16:00 дня. Столкнувшись с организованной обороной и точным ответным огнем со стороны сил АТО, оккупанты отступили", - сказал он.

Позже состоялась еще одна попытка атаковать позиции на этом участке, однако она также была неудачной. Обе атаки в целом продолжались 50 минут, в украинских войсках потерь нет.

Кроме этого, обстрелы вчера зафиксировали в районе Станицы Луганской и Новоалександровки. Здесь враг не использовал тяжелое вооружение. В общем за прошлые сутки здесь состоялось 15 вражеских обстрелов и 1 боестолкновение.

Напомним, за минувшие сутки один украинский военный получил ранения.