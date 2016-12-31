Бойове зіткнення між бойовиками та силами АТО відбулось на луганському напрямку - штаб

“Луганський напрямок. Головною подією вчорашнього дня там стало бойове зіткнення між силами АТО та противником, яке відбулося в районі н.п. Новозванівка, під Попасною. Там події розгорталися наступним чином: ще вночі, близько другої години, наші позиції були обстріляні. Потім дві короткі провокації там відбулися вже вдень після 16-ої години. І зрештою, група противника у складі до 15 бойовиків пішла в атаку, при цьому їх прикривав мінометний вогонь. Все це сталося близько 16 години дня. Наразившись на організовану оборону та влучний вогонь у відповідь з боку сил АТО, окупанти відступили”, — сказав він.

Пізніше відбулась ще одна спроба атакувати позиції на цій ділянці, проте вона також була невдалою. Обидві атаки загалом тривали 50 хв, українські війська втрат при цьому не зазнали.

Крім цього, обстріли минулої доби було зафіксовано в районі Станиці Луганської та Новоалександрівки. Тут ворог не використовував важке озброєння. Загалом минуло доби тут відбулось 15 ворожих обстрілів і 1 бойове зіткнення.

Нагадаємо, минулої доби один український військовий зазнав поранень.