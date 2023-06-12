Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно: Зеленский о ситуации на оперативных направлениях

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Провёл сегодня Ставку. Ключевые доклады – от командующих оперативных направлений, которые самые важные и горячие, – "Хортица" и "Таврия".

Бои жёсткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хоть погода в эти дни неблагоприятная – дожди нашу задачу усложняют, но все равно крепость наших воинов дает результат, и я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что сегодня были доклады генералов Сырского и Тарнавского относительно успехов на фронте.

"Генералы Сырский и Тарнавский доложили сегодня об успехах, которые уже есть, о том, в каких точках фронта нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломать больше российских позиций", - подчеркнул Президент.

Глава государства также сообщил и о докладе Главнокомандующего Украины относительно общей ситуации на фронте.

"Спасибо нашим ребятам за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что деоккупированной территории! Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда!

Был доклад Главкома – по общей ситуации, МВД и СБУ – по стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории. Очень активно работаем с поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем", - отметил он.

Кроме того, Зеленский отдельно поблагодарил защитников за Бахмутское направление и отметил, что Украина будет увеличивать там свой контроль.

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