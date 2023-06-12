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Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо: Зеленський про ситуацію на оперативних напрямках

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. На оперативних напрямках бої важкі, але рух України там є, і це дуже важливо. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, передає УНН.

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо: Зеленський про ситуацію на оперативних напрямках

Цитата

Провів сьогодні Ставку. Ключові доповіді – від командувачів оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші, – "Хортиця" і "Таврія".

Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", - сказав Зеленський.

Деталі

Він також зазначив, що сьогодні були доповіді генералів Сирського і Тарнавського щодо успіхів на фронті.

"Генерали Сирський і Тарнавський доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, у яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій", - підкреслив Президент.

Глава держави також повідомив і про доповідь Головнокомандувача України щодо загальної ситуації на фронті.

"Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую й за вагоме поповнення нашого обмінного фонду!

Була доповідь Головкома – щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території. Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо", - зауважив він.

Крім того, Зеленський окремо подякував захисникам за Бахмутський напрямок та зазначив, що Україна збільшуватиме там свій контроль. 

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