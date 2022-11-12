"Бояться - это точно не по-чемпионски": Беленюк обратился к Гутцайту по поводу открытых дебатов

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«Мне пишут представители СМИ, что вчера целый день не могут дозвониться до уважаемого господина министра спорта Вадима Гутцайта с вопросом о дебатах?!

Господин Вадим, не нужно бояться – в дебатах ничего страшного нет, абсолютно демократический инструмент, которого точно заслуживает наша спортивная семья и все украинцы, интересующиеся спортом и его будущим, – имейте к ним уважение. Возьмите трубку.

Бояться открытых дебатов – это точно не по-чемпионски!» - сообщил Беленюк.

Напомним

Во время презентации своей предвыборной программы Жан Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты, которые состоятся уже завтра, 13 ноября, на Олимпийской базе «Конча-Заспа» в 12 часов дня.

Добавим

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.