"Боятися - це точно не по-чемпіонськи": Беленюк звернувся до Гутцайта з приводу відкритих дебатів

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«Мені пишуть представники ЗМІ, що вчора цілий день не можуть додзвонитися до шановного пана міністра спорту Вадима Гутцайта з запитанням про дебати?!

Пане Вадим, не потрібно боятися - у дебатах нічого страшного немає, абсолютно демократичний інструмент, на який точно заслуговує наша спортивна родина і всі українці, що цікавляться спортом і його майбутнім, - майте до них повагу. Візьміть слухавку.

Боятися відкритих дебатів - це точно не по-чемпіонськи!», - повідомив Беленюк.

Нагадаємо

Під час презентації своєї передвиборчої програми Жан Беленюк викликав Вадима Гутцайта на публічні дебати, які відбудуться вже завтра, 13 листопада, на Олімпійській базі «Конча-Заспа» о 12 годині дня.

Додамо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.