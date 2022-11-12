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"Боятися - це точно не по-чемпіонськи": Беленюк звернувся до Гутцайта з приводу відкритих дебатів

"Боятися - це точно не по-чемпіонськи": Беленюк звернувся до Гутцайта з приводу відкритих дебатів

Київ • УНН

 • 484624 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Кандидат на посаду Президента Національного Олімпійського комітету, народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк звернувся до чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який також претендує на президентське крісло НОК, аби той прийшов на завтрашні дебати, передає УНН.

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Цитата

«Мені пишуть представники ЗМІ, що вчора цілий день не можуть додзвонитися до шановного пана міністра спорту Вадима Гутцайта з запитанням про дебати?!

Пане Вадим, не потрібно боятися - у дебатах нічого страшного немає, абсолютно демократичний інструмент, на який точно заслуговує наша спортивна родина і всі українці, що цікавляться спортом і його майбутнім, - майте до них повагу. Візьміть слухавку.

Боятися відкритих дебатів - це точно не по-чемпіонськи!», - повідомив Беленюк.

Нагадаємо

Під час презентації своєї передвиборчої програми Жан Беленюк викликав Вадима Гутцайта на публічні дебати, які відбудуться вже завтра, 13 листопада, на Олімпійській базі «Конча-Заспа» о 12 годині дня.

Додамо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.

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