Ботсвана подписала Совместное коммюнике Саммита мира, прошедшего в Швейцарии, сообщил в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Приветствую подписание Совместного коммюнике Саммита мира Республикой Ботсвана. Высоко ценим наши дружеские отношения и весомый вклад Ботсваны в дело поддержания глобальной безопасности и стабильности - написал Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что «своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее усилий по восстановлению справедливого мира».

«Защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и усиливаем все миролюбивые нации мира», - указал Глава государства.

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