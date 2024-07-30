Вопрос не в том, чтобы посадить россию за стол переговоров, а в том, чтобы она вела их добропорядочно. На способность рф вести переговоры добропорядочно влияют два фактора - давление на поле боя и давление на международной арене. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, комментируя возможное присутствие рф на втором Саммите мира, передает корреспондент УНН.

"Действительно, Украина много раз говорила, что возможно привлечение россии на втором Саммите мира. Мы продолжаем этой позиции придерживаться. Дело в том, что всем должно быть предельно понятно, что Украина не начинала этой войны", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина больше всех стремится к миру, но он должен быть достигнут на справедливых условиях.

"Мы понимаем, что это должен быть справедливый мир. Вопрос не в том, чтобы россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добропорядочно. Здесь важны два фактора. Это повторял много раз министр Кулеба. Важны два фактора - давление на поле боя, давление на международной арене. Эти два компонента - это то, что влияет действительно на способность россии, желание россии вести переговоры добропорядочно. Поэтому Украина будет продолжать эту работу. Если россия будет в дальнейшем отказываться, то я думаю, что всему миру будет понятно кто хочет мира, а кто хочет войны", - рассказал Тихий.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский считает, что представители россии должны быть на втором Саммите мира.

Заместитель министра иностранных дел россии михаил галузин заявлял, что россия не собирается участвовать во втором мирном саммите по Украине, несмотря на то, что Киев хочет пригласить туда представителей рф.