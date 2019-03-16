"Бостон" нанес поражение клуба Леня в НБА

Первая четверть встречи получилась на удивление результативной особенно для хозяев — 43:36. В этом промежутке украинский центровой Алексей Леню удалось оформить заброшенный мяч с фолом. Следующий удачный бросок украинца состоялся только в конце третьей 12-минутки — слэм-данк с сопротивлением.

Общий доработок нашего центрового составил 7 очков (2/4 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1/2 штрафные) при 4 подборах, 1 передаче, 1 блок-шота и 1 потере за 10:55 игровых минут. При этом его команда уступила 120:129.

Добавим, что “Селтикс” с 43 выигрышами в 70 баталиях занимают 5 строчку на Востоке, а “Хокс” при 24 победах идут 12-ми.