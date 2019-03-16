"Бостон" завдав поразки клубу Леня в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Матчем “Бостон Селтікс” — “Атланта Хокс” продовжився регулярний чемпіонат НБА, передає кореспондент УНН.
Перша чверть зустрічі вийшла напрочуд результативною особливо для господарів — 43:36. Цього проміжку українському центровому Олексію Леню вдалося оформити закинутий м’яч з фолом. Наступний вдалий кидок українця відбувся тільки наприкінці третьої 12-хвилинки — слем-данк із спротивом.
Загальний доробок нашого центрового склав 7 очок (2/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні) при 4 підбираннях, 1 передачі, 1 блок-шоту та 1 втраті за 10:55 ігрових хвилини. При цьому його команда поступилася 120:129.
Додамо, що “Селтікс” із 43 виграшами в 70 баталіях займають 5 рядок на Сході, а “Хокс” при 24 перемогах йдуть 12-ми.