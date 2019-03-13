Льготники "Нафтогаза" увеличили свой долг на 27%

Задолженность выросла на 16,4 млрд грн и составила 76,7 млрд грн. Производители тепла увеличили долг почти на 7 млрд грн, ТЭЦ - на 738 млн, а региональные газозбутови предприятия - на 8,6 млрд.

Суммарная просроченная задолженность теплокоммунэнерго и ТЭЦ составила 43,9 млрд грн, а задолженность промышленность газосбытовых предприятий - 32,8 млрд грн.

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 10 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.

Задолженность "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 1,5 млрд грн. Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 4,3 млрд грн.

Напомним, на прошлой неделе контрагенты, получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях, сократили долги на 7,1 млрд грн, но все еще должны монополисту более 60 млрд грн.