Пільговики винні "Нафтогазу" більше 60 млрд грн

КИЇВ. 6 березня. УНН. Контрагенти, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах, за минулий тиждень скоротили борги на 7,1 млрд грн, але все ще винні монополісту понад 60 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз".