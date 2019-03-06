Пільговики винні "Нафтогазу" більше 60 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Контрагенти, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах, за минулий тиждень скоротили борги на 7,1 млрд грн, але все ще винні монополісту понад 60 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз".
Станом на 5 березня, сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед "Нафтогазом" складає близько 36,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 2,329 млрд грн (6%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 24,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 4,82 млрд грн (16,6%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 2 млн грн та складає близько 2,9 млрд грн.
Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 504 млн грн (15,3%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,8 млрд грн.
Загалом, попри скорочення заборгованості на 7,1 млрд грн (10,6%), контрагенти все ще винні "Нафтогазу" 60,3 млрд грн.
Нагадаємо, структурний підрозділ "Нафтогазу", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.