Льготники должны "Нафтогазу" более 60 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Контрагенты, получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях, за прошедшую неделю сократили долги на 7,1 млрд грн, но все еще должны монополисту более 60 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".
По состоянию на 5 марта, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед "Нафтогазом" составляет около 36,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 2,329 млрд грн (6%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 4,82 млрд грн (16,6%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилось на 2 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 504 млн грн (15,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 2,8 млрд грн.
В общем, несмотря на сокращение задолженности на 7,1 млрд грн (10,6%), контрагенты все еще должны "Нафтогазу" 60,3 млрд грн.
Напомним, структурное подразделение "Нафтогаза", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года.