Пільговики "Нафтогазу" збільшили свій борг на 27%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах, зросла за тиждень на 27,1%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу нафтогазового монополіста.
Заборгованість виросла на 16,4 млрд грн і склала 76,7 млрд грн. Виробники тепла збільшили борг майже на 7 млрд грн, ТЕЦ - на 738 млн, а регіональні газозбутові підприємства - на 8,6 млрд.
Сумарна прострочена заборгованість теплокомуненерго і ТЕЦ склала 43,9 млрд грн, а заборгованість промисловість газозбутових підприємств - 32,8 млрд грн.
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 10 млн грн та складає близько 2,9 млрд грн.
Заборгованість "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 1,5 млрд грн. Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 4,3 млрд грн.
Нагадаємо, минулого тижня контрагенти, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах, скоротили борги на 7,1 млрд грн, але все ще винні монополісту понад 60 млрд грн.