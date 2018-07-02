Борт с ранеными на Донбассе бойцами прибыл в Одессу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня утром в Одессу прибыл очередной борт с ранеными на Донбассе бойцами. Об этом корреспонденту УНН сообщил волонтер Андрей Танцюра.
"Встретили борт. Всего 13 бойцов, трое в тяжелом состоянии", - отметил волонтер.
Раненых сразу доставили в военный клинический госпиталь Южного региона. Сейчас волонтерами объявлено о сборе средств для закупки необходимых медицинских препаратов.
Как сообщал УНН, боевики 1 июля совершили 25 обстрелов позиций украинских военных, потерь среди украинских военнослужащих нет.