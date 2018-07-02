Борт із пораненими на Донбасі бійцями прибув до Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні вранці до Одеси прибув черговий борт із пораненими на Донбасі бійцями. Про це кореспонденту УНН повідомив волонтер Андрій Танцюра.
“Зустріли борт. Всього 13 бійців, троє у важкому стані”, — зазначив волонтер.
Поранених одразу доставили до військового клінічного госпіталю Південного регіону. Наразі волонтерами оголошено про збір коштів для закупівлі необхідних медичних препаратів.
Як повідомляв УНН, бойовики 1 липня здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, втрат серед українських військовослужбовців немає.