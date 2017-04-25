Борщевой набор подорожал почти на треть

Больше всего за указанный период времени подорожала капуста - на 57,6% (до 6,65 грн/кг), сообщили в УАК.

Впрочем, как отмечается, остальные овощи также не сильно отстали - морковь подскочила в цене на 43,1% (до 6,77 грн/кг), лук - на 36,1% (до 5,28 грн/кг), свекла - на 23,8% (до 5,25 грн/кг), картофель - на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

Вверх цены на рынке плодоовощной продукции толкает довольно непростая ситуация - к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились и неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными, добавили в аналитическом департаменте УАК.

Напомним, в августе прошлого года стоимость борщевого набора - общая стоимость 1 кг капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы - колебалась от 15,96 грн до 16,44 грн.