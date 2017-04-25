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Борщовий набір подорожчав майже на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. За другу декаду квітня ціни на основні овочі борщового набору суттєво підскочили – в цілому подорожчання становило 31,5%. Про це з посиланням на дані моніторингу Держстатистики повідомляє Українська аграрна конфедерація, передає УНН.

Найбільше за означений період часу подорожчала капуста – на 57,6% (до 6,65 грн/кг), повідомили в УАК.

Втім, як зазначається, решта овочів також не сильно відстали – морква підскочила в ціні на 43,1% (до 6,77 грн/кг), цибуля – на 36,1% (до 5,28 грн/кг), буряк – на 23,8% (до 5,25 грн/кг), картопля – на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

Вгору ціни на ринку плодовоовочевої продукції штовхає доволі непроста ситуація – до скорочення запасів продукції через сезонність в середині квітня додались і несприятливі погодні умови, помітно ускладнивши логістику та зробивши поставки овочів на ринки нестабільними, додали в аналітичному департаменті УАК.

Нагадаємо, у серпні минулого року вартість борщового набору - загальна вартість 1 кг капусти, картоплі, цибулі, моркви та буряку - коливалася від 15,96 грн до 16,44 грн.

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