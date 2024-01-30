Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с блоком, чтобы ослабить военную машину рф
Европейский Союз и страны Центральной Азии должны расширить сотрудничество, чтобы ослабить военную машину рф и минимизировать возможности россии для обхода санкций. Такое мнение высказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время мероприятия 29 января, пишет УНН.
Детали
По его словам, ЕС ввел против россии серьезные санкции, которые существенно ослабили ее военную машину. Но для того, чтобы они были более эффективными, нужно расширять сотрудничество по механизму их соблюдения с другими странами.
Для того, чтобы эти санкции были эффективными, нам нужно полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с ними и россией. Мы пытаемся проанализировать, какие механизмы позволяют обходить санкции. Нам необходимо расширить наше сотрудничество по этому вопросу
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявлял, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.
"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.
При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.
"Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.
Боррель призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с ЕС, чтобы ослабить военную машину рф
Глава дипломатии ЕС призвал страны Центральной Азии расширить сотрудничество с блоком, чтобы ослабить военную машину рф.
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