Боррель закликав країни Центральної Азії розширити співпрацю з ЄС, щоб послабити воєнну машину рф

Європейський Союз та країни Центральної Азії повинні розшити співпрацю, щоб послабити воєнну машину рф та мінімізувати можливості росії для обходу санкцій. Таку думку висловив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час заходу 29 січня, пише УНН.

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За його словами, ЄС ввів проти росії серйозні санкції, які суттєво послабили її воєнну машину. Але для того, щоб вони були більш ефективними, потрібно розширювати співпрацю щодо механізму їх дотримання з іншими країнами.

Для того, щоб ці санкції були ефективними, нам потрібна повна співпраця з боку наших партнерів. Ми уважно стежимо за торгівлею між нами, між країнами Центральної Азії, з ними та росією. Ми намагаємося проаналізувати, які механізми дозволяють оминати санкції. Нам необхідно розширити нашу співпрацю щодо цього питання - зазначив Боррель.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявляв, що, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.

При цьому, уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

"Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.