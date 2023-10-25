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Боррель: мы не можем позволить путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе

Киев • УНН

 • 216841 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Европейском Союзе не могут позволить российскому диктатору владимиру путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе, заявил на конференции Europe and the World 24 октября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Боррель: мы не можем позволить путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе

Цитата

"Украина не может защититься без нашей мощной поддержки. Я знаю способ быстро закончить войну. Я перестаю поддерживать Украину, и война закончится капитуляцией украинцев. Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Я думаю, нет. Потому что мы не можем позволить путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. Потому что если путин победит, в таком случае кто следующий?", - сказал Боррель.

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