Боррель: мы не можем позволить путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе

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"Украина не может защититься без нашей мощной поддержки. Я знаю способ быстро закончить войну. Я перестаю поддерживать Украину, и война закончится капитуляцией украинцев. Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Я думаю, нет. Потому что мы не можем позволить путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. Потому что если путин победит, в таком случае кто следующий?", - сказал Боррель.

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